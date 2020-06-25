Українську освіту довірили Шкарлету: що відомо про чиновника, всі скандали

Сергій Шкарлет (фото: stu.cn.ua)

Чим відомий Сергій Шкарлет, призначений новим в.о. голови МОН України - читайте на Styler

Сергій Шкарлет призначений тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти і науки України та заступником міністра. Таке рішення було схвалено урядом у ході засідання 25 червня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після відповідного призначення подякував Любомирі Мандзій - вже колишній керівниці МОН - "за тягар, який вона несла з честю і гідністю". Про це передає "РБК-Україна".

Перед цим глава Кабміну вніс до Верховної Ради постанову про призначення Шкарлета новим головним міністерства.

Розмови про можливе призначення стали циркулювати в ЗМІ зовсім недавно - після візиту президента Володимира Зеленського в Чернігів і спілкування зі Шкарлетом, який обіймав посаду ректора Чернігівського державного технологічного університету. Вже 3 червня нардеп із Чернігівщини і співробітник вину підтверджували місцевим журналістам високу ймовірність вибору такої кандидатури на керівництво МОН.

Володимир Зеленський і Сергій Шкарлет у Чернігові (фото: скріншот з відео)

Треба сказати, що ідея щодо призначення Шкарлета викликала у суспільстві неоднозначну реакцію, бо раніше він фігурував у низці скандалів.

Прихильник Януковича, плагіат та ректорський пікап за 1,5 мільйона - що закидають Шкарлету

47-річний доктор економічних наук Сергій Шкарлет був депутатом облради 6 скликання від "Партії регіонів". У 2010 році, коли балотувався на наступну каденцію, в інтерв'ю виданню "Високий Вал" він зізнався, що політичні орієнтири "обрав ще в 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося випробувати на собі певний тиск колишньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток".

Шкарлет отримував з рук екс-міністра освіти Дмитра Табачника нагороду за підписом Януковича.

Сергій Шкарлет отримував нагороду від Дмитра Табачника (фото: facebook.com)

Депутатський мандат Шкарлет тоді не отримав. У 2015-му він балотувався до обласної ради від "Блоку Петра Порошенка", але знову без успіху.

Опоненти Шкарлета дорікають йому не стільки за яру підтримку Януковича, але в діях під час Революції Гідності. За інформацією преси, він погрожував

чернігівським студентам, які виходили на протести і навіть вимагав зняти з гуртожитку український прапор.

Що стосується освітніх кіл, що до останнього часу ім'я Шкарлета рідко згадувалося. Проте нещодавно кандидата на посаду міністра освіти спіймали на плагіаті. Група вчених проаналізувала наукові праці ректора Чернігівського університету, опубліковані в 2018 році, і виявили "запозичений" текст в кількох матеріалах.

Зазначимо, що на плагіат Шкарлета критично відреагувала і колишні керівники Міносвіти Новосад Ганна і Сергій Квіт. Громадський діяч і президент НУ "Києво-Могилянська академія" тоді висловив у своєму Facebook стурбованість у зв'язку з можливим призначенням Шкарлета. Серед іншого, Квіт звертав увагу на "відсутність у Сергія Шкарлета жодної програми розвитку (або розв'язання нагальних проблем) сфери освіти та його "регіональне" минуле".

Також Новосад інформувала про те, що в січні Чернігівський університет, ректором якого був Шкарлет, придбав за державні кошти білий пікап Volkswagen Amarok VOLCANO за більш ніж 1,5 мільйона гривень.

"Що зробив Сергій Шкарлет? Через 2 тижні купив собі машину за 60 000 доларів за університетський рахунок. За державний рахунок. Зарплата у викладачів цього університету "брудними" - 14210", - написала Новосад в Facebook.

Шкарлета критикують за покупку для Чернігівського університету дорогого авто Volkswagen Amarok VOLCANO (ілюстративне фото: facebook.com)

Біографія Сергія Шкарлета

Сергій Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року в місті Коканд Ферганської області в Узбекистані. У 1995-му півроку працював інженером-конструктором Ніжинського НВК "Прогрес" у Чернігівській області.

У Чернігівському технологічному інституті на кафедрі економетрії обліку і аудиту працював кілька років, був проректором, а потім ректором в Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету (за сумісництвом).

З травня 2010 року був ректор Чернігівського державного технологічного університету.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" оскандалилася заявою про дітей низької якості, після чого її зажадали усунути.

Нагадаємо також, що днями з двома членами партії "Слуга народу" стався гучний скандал. Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорювали свою колегу Ірину Аллахвердієву, і назвали її "робочою бабою" і "корабельною сосною".

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Автор: Володимир Костирін