Украинское кино на "Оскаре": почему наши фильмы никогда не номинируются и есть ли шанс в будущем?

В ночь на 26 апреля станут известны победители премии "Оскар". К сожалению, в этом году самую престижную кинонаграду снова не получат представители Украины...
Почему украинские фильмы до сих пор не номинировались на "Оскар" и изменится ли эта ситуация когда-нибудь - рассказал в интервью РБК-Украина арт-директор Украинской киноакадемии и глава Украинского Оскаровского Комитета Алик Шпилюк.
Попадание любого фильма в перечень номинантов на премию "Оскар" - это не просто удача, а титаническая работа многих людей, говорит киноэксперт. Это долгий путь, который пока что Украине не удалось преодолеть.
Согласно правилам Американской киноакадемии, каждая страна может выдвинуть один фильм в год в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". В Украине отбором фильма-представителя страны занимается УОК.
Его члены рассматривают каждый фильм, представленный в комитет, обсуждают его и голосуют по определенным критериям, учитывая художественную ценность, культурную значимость, отличия фильма на международных кинофестивалях класса "А" и перспективы его прохождения оскаровской процедуры.
Картина "Донбас" была выдвинута Украиной на премию "Оскар" в 2018 году
После того, как выбор сделан, фильм отправляется на рассмотрение Американской киноакадемии, которая впоследствии формирует лонг-лист с перечнем лент, которые прошли технический отбор на соответствие правилам Американской киноакадемии.
Это еще не номинация, как многие считают, ведь следующий шаг - формирование шорт-листа. И только после этого путем анонимного голосования определяется финальный перечень именно номинантов.
Параллельно с этим происходит промокампания ленты и ее дистрибуция в США. Чем больший резонанс у фильма, чем он более узнаваем, тем больше имеет шансов на попадание в шорт-лист.
С 2011 года Украина предпринимала восемь попыток преодолеть путь к номинации на "Оскар". Столько раз Оскаровский комитет выбирал фильмы на соискание премии. Но ни один из них не попал в шорт-лист.
Фильм "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" претендовал на "Оскар" от Украины в 2012 году
Впрочем, это не показательная ситуация. Ведь много стран так же еще ни разу не номинировались, а для кого-то нынешний "Оскар" стал дебютом. Например, впервые на награду претендует тунисский фильм - "Человек, который продал свою кожу". Поэтому наш "звездный час" еще впереди.
В этом году фильмом, выдвинутым на "Оскар" от Украины, была антиутопия Валентина Васяновича "Атлантида". Фильм завоевал множество наград на престижных международных кинофестивалях, в частности, на Венецианском и на ОМКФ.
Но "Атлантида" - слишком артхаузная для Американской киноакадемии лента. Вероятно, в этом и заключается одна из причин того, почему нас до сих пор не было среди номинантов на "Оскар".
Кроме того, мог повлиять нынешний фактор формирования шорт-листа. Ранее часть фильмов в него выбирали члены Исполнительного комитета награды лучшему международному фильму. Собственно, они учитывали социальную значимость и высокую художественную ценность киноработы. В украинской киносреде существует мнение, что эта структура могла бы как раз выбрать "Атлантиду" в короткий список.
Трейлер фильма "Атлантида"
Что касается общей ситуации с выдвижением украинских фильмов на "Оскар", то она заключается в долгом отсутствии мощной продюсерской силы. Лишь в последние три-четыре года продюсеры реально начали заниматься продвижением фильмов в этой категории. Эти факторы касаются как игровых, так и документальных фильмов.
Украинский кинематограф, которому присуща высокое художественное качество, часто ориентированный на фестивальный формат. Но я уверен, когда-то украинцы точно поднимутся на сцену театра Долби за заветной статуэткой.
Возможно, шанс на "Оскар" в 2022-м будет у фильма "Мої думки тихі 2"?
Напомним, что церемонию вручения статуэток премии Оскар 2021 можно будет наблюдать в прямом эфире на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник, 26 апреля.
К слову, недавно стали известны имена звездных ведущих кинопремии "Оскар" в 2021 году.