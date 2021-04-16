Украинское кино на "Оскаре": почему наши фильмы никогда не номинируются и есть ли шанс в будущем?

Попадание любого фильма в перечень номинантов на премию "Оскар" - это не просто удача, а титаническая работа многих людей, говорит киноэксперт. Это долгий путь, который пока что Украине не удалось преодолеть.

Как выбирают фильм на "Оскар" от Украины

Согласно правилам Американской киноакадемии, каждая страна может выдвинуть один фильм в год в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". В Украине отбором фильма-представителя страны занимается УОК.

Его члены рассматривают каждый фильм, представленный в комитет, обсуждают его и голосуют по определенным критериям, учитывая художественную ценность, культурную значимость, отличия фильма на международных кинофестивалях класса "А" и перспективы его прохождения оскаровской процедуры.

Картина "Донбас" была выдвинута Украиной на премию "Оскар" в 2018 году

После того, как выбор сделан, фильм отправляется на рассмотрение Американской киноакадемии, которая впоследствии формирует лонг-лист с перечнем лент, которые прошли технический отбор на соответствие правилам Американской киноакадемии.

Это еще не номинация, как многие считают, ведь следующий шаг - формирование шорт-листа. И только после этого путем анонимного голосования определяется финальный перечень именно номинантов.

Параллельно с этим происходит промокампания ленты и ее дистрибуция в США. Чем больший резонанс у фильма, чем он более узнаваем, тем больше имеет шансов на попадание в шорт-лист.

Украина пробует пробиться на "Оскар" более 10 лет

С 2011 года Украина предпринимала восемь попыток преодолеть путь к номинации на "Оскар". Столько раз Оскаровский комитет выбирал фильмы на соискание премии. Но ни один из них не попал в шорт-лист.

Фильм "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" претендовал на "Оскар" от Украины в 2012 году

Впрочем, это не показательная ситуация. Ведь много стран так же еще ни разу не номинировались, а для кого-то нынешний "Оскар" стал дебютом. Например, впервые на награду претендует тунисский фильм - "Человек, который продал свою кожу". Поэтому наш "звездный час" еще впереди.

Что не так с нашей "Атлантидой"?

В этом году фильмом, выдвинутым на "Оскар" от Украины, была антиутопия Валентина Васяновича "Атлантида". Фильм завоевал множество наград на престижных международных кинофестивалях, в частности, на Венецианском и на ОМКФ.

Но "Атлантида" - слишком артхаузная для Американской киноакадемии лента. Вероятно, в этом и заключается одна из причин того, почему нас до сих пор не было среди номинантов на "Оскар".

Кроме того, мог повлиять нынешний фактор формирования шорт-листа. Ранее часть фильмов в него выбирали члены Исполнительного комитета награды лучшему международному фильму. Собственно, они учитывали социальную значимость и высокую художественную ценность киноработы. В украинской киносреде существует мнение, что эта структура могла бы как раз выбрать "Атлантиду" в короткий список.

Трейлер фильма "Атлантида"

Когда у нас будет шанс? И будет ли вообще?..

Что касается общей ситуации с выдвижением украинских фильмов на "Оскар", то она заключается в долгом отсутствии мощной продюсерской силы. Лишь в последние три-четыре года продюсеры реально начали заниматься продвижением фильмов в этой категории. Эти факторы касаются как игровых, так и документальных фильмов.

Украинский кинематограф, которому присуща высокое художественное качество, часто ориентированный на фестивальный формат. Но я уверен, когда-то украинцы точно поднимутся на сцену театра Долби за заветной статуэткой.

Возможно, шанс на "Оскар" в 2022-м будет у фильма "Мої думки тихі 2"?

Напомним, что церемонию вручения статуэток премии Оскар 2021 можно будет наблюдать в прямом эфире на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник, 26 апреля.