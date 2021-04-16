Українське кіно на "Оскарі": чому наші фільми ніколи не номінуються і чи є шанс у майбутньому?

Потрапляння будь-якого фільму у перелік номінантів на премію "Оскар" - це не просто удача, а титанічна робота багатьох людей, каже кіноексперт. Це довгий шлях, який поки що Україні не вдалось подолати.

Як обирають фільм на "Оскар" від України

Згідно з правилами Американської кіноакадемії, кожна країна може висунути один фільм на рік в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". В Україні відбором фільму-представника країни займається УОК.

Його члени розглядають кожен фільм, поданий до комітету, обговорюють його і голосують за певними критеріями, враховуючи художню цінність, культурну значимість, відзнаки фільму на міжнародних кінофестивалях класу "А" і перспективи його проходження оскарівської процедури.

Картина "Донбас" була висунута Україною на премію "Оскар" в 2018 році

Після того, як вибір зроблено, фільм вирушає на розгляд до Американської кіноакадемії, яка згодом формує лонг-лист з переліком стрічок, що пройшли технічний відбір на відповідність правилам Американської кіноакадемії.

Це ще не номінація, як багато хто вважає, адже наступний крок - формування шорт-листа. І лише після цього шляхом анонімного голосування визначається фінальний перелік саме номінантів.

Паралельно із цим відбувається промокампанія стрічки та її дистрибуція у США. Чим більший розголос у фільму, чим він впізнаваніший, тим більше шансів має на потрапляння у шорт-лист.

Україна пробує пробитися на "Оскар" більше 10 років

З 2011 року Україна мала вісім спроб подолати шлях до номінації на "Оскар". Стільки разів Оскарівський комітет обирав фільми на здобуття премії. Але жоден з них не потрапив до шорт-листа.

Фільм "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" претендував на "Оскар" від України в 2012 році

Втім, це не є показова ситуація. Адже багато країн так само ще жодного разу не номінувалися, а для декого цьогорічний "Оскар" став дебютом. Наприклад, вперше на нагороду претендує туніський фільм - "Людина, яка продала свою шкіру". Тому наш "зірковий час" ще попереду.

Що не так з нашою "Атлантидою"?

Цьогоріч фільмом-висуванцем на "Оскар" від України була антиутопія Валентина Васяновича "Атлантида". Фільм здобув безліч нагород на міжнародних престижних кінофестивалях, зокрема на Венеціанському та на ОМКФ.

Але "Атлантида" - надто артхаузна для Американської кіноакадемії стрічка. Певно, в цьому і полягає одна з причин того, чому України досі не було серед номінантів на "Оскар".

Крім того, міг вплинути цьогорічний фактор формування шорт-листа. Раніше частину фільмів до нього обирали члени Виконавчого комітету нагороди найкращому міжнародному фільму. Власне вони зважали на соціальну значимість та високу художню якість кінороботи. В українському кіносередовищі існує думка, що ця структура могла би якраз обрати "Атлантиду" до короткого списку.

Трейлер фільму "Атлантида"

Коли у нас буде шанс? І чи буде взагалі?..

Що стосується загальної ситуації з висуненням українських фільмів на "Оскар", то вона полягає у довгій відсутності потужної продюсерської сили. Лише в останні три-чотири роки продюсери реально почали займатися просуванням стрічок у цій категорії. Ці фактори стосуються як ігрових, так і документальних фільмів.

Український кінематограф, якому притаманна висока художня якість, часто орієнтований на фестивальний формат. Але я впевнений, колись українці точно піднімуться на сцену театру Долбі за заповітною статуеткою.

Можливо, шанс на "Оскар" у 2022-му матиме фільм "Мої думки тихі 2"?

Нагадаємо, що церемонію вручення статуеток премії Оскар 2021 можна буде спостерігати в прямому ефірі на каналі "Україна" в ніч з неділі на понеділок, 26 квітня.