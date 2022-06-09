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Украинское движение "подразделение Байдена" выложил третий видеоролик, "посвященный" Кадырову. Видео

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Четверг 09 июня 2022 11:00
Украинское движение "подразделение Байдена" выложил третий видеоролик, "посвященный" Кадырову. Видео Украинское движение "подразделение Байдена" выложил третий видеоролик, "посвященный" Кадырову (фото: screenshot)  
Автор: Илона Свиридова

В сети показали третье видео "подразделения Байдена". Украинские активисты-пенсионеры обратились к президенту Чечни Рамзану Кадырову.

Об этом говорится на канале "подразделения".

Они продемонстрировали "школьный дневник" Кадырова и указали, что его заявления не понимают даже чеченцы из-за постоянного "дон-дон". Украинцы пообещали селекционировать специальное биологическое оружие - "боевых баранов", которых будут засылать в круг общения Рамзана Кадырова.

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