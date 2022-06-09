Український рух "підрозділ Байдена" виклав третій відеоролик, "присвячений" Кадирову. Відео
Український рух "підрозділ Байдена" виклав третій відеоролик, "присвячений" Кадирову (фото: screenshot)
У мережі показали третє відео "підрозділу Байдена". Українські активісти-пенсіонери звернулися до президента Чечні Рамзана Кадирова.
Про це йдеться на каналі "підрозділу".
Вони продемонстрували "шкільний щоденник" Кадирова та вказали, що його заяви не розуміють навіть чеченці через постійний "дон-дон". Українці пообіцяли селекціонувати спеціальну біологічну зброю - "бойових баранів", яких засилатимуть у коло спілкування Рамзана Кадирова.