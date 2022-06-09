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Український рух "підрозділ Байдена" виклав третій відеоролик, "присвячений" Кадирову. Відео

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Четвер 09 червня 2022 11:00
Український рух "підрозділ Байдена" виклав третій відеоролик, "присвячений" Кадирову. Відео Український рух "підрозділ Байдена" виклав третій відеоролик, "присвячений" Кадирову (фото: screenshot)
Автор: Ілона Свиридова

У мережі показали третє відео "підрозділу Байдена". Українські активісти-пенсіонери звернулися до президента Чечні Рамзана Кадирова.

Про це йдеться на каналі "підрозділу".

Вони продемонстрували "шкільний щоденник" Кадирова та вказали, що його заяви не розуміють навіть чеченці через постійний "дон-дон". Українці пообіцяли селекціонувати спеціальну біологічну зброю - "бойових баранів", яких засилатимуть у коло спілкування Рамзана Кадирова.

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