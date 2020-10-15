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Пора готовиться: украинский врач спрогнозировала количество больных COVID-19 к ноябрю

Четверг 15 октября 2020 11:51
Пора готовиться: украинский врач спрогнозировала количество больных COVID-19 к ноябрю
Медик дала свой прогноз заболеваемости коронавирусом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Главный врач киевской больницы прогнозирует увеличение заболевших COVID-19 к ноябрю в два раза

Коронавирус в Украине не сбавляет свои обороты. Уже несколько дней подряд в нашей стране фиксируется по 5 тысяч новых заболеваний в сутки. Главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан прогнозирует увеличение в два раза количества инфицированных уже через две недели, то есть к началу ноября.

"Мы понимаем, что все эти люди (те, кто уже заразились, – Ред.) имели контактных, и мы понимаем, что через неделю-две количество увеличится вдвое", – сообщила Мостепан в эфире "Обозревателя".

Медик объяснила, что так называемые ковид-диссиденты сыграли злую шутку с остальными украинцами. Они пренебрегали ношением масок и соблюдением социальной дистанции. В результате таких действий людей инфекция начала распространяться со страшной силой. Именно поэтому сейчас в Украине наблюдаются антирекорды.

"Если сейчас наши люди не будут сознательно подходить к этой ситуации и продолжать не верить в коронавирус, то мы, к сожалению, будем видеть такие цифры или даже больше", – предупредила медик.

Также Мостепан в который раз напомнила украинцам о том, что необходимо носить маску в местах скопления людей и придерживаться социальной дистанции.

Тем временем Ляшко рассказал, где будут разворачивать мобильные госпитали для больных COVID-19.

Как мы сообщали ранее, украинский врач назвала новые группы риска коронавируса.

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