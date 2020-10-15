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Украинский врач назвала новые группы риска коронавируса

Четверг 15 октября 2020 10:21
Украинский врач назвала новые группы риска коронавируса
Врач рассказала, кто сейчас входит в группу риска по COVID-19 (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Медик сообщила, что болезнь в последнее время омолодилась

Коронавирус продолжает инфицировать украинцев и с каждым днем количество заболевших увеличивается. Не стоит думать, что COVID-19 поражает только пожилых людей с хроническими заболеваниями. В последнее время вирус атакует молодежь. Таким наблюдением поделилась главный врач киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.

"Конечно, молодежь, люди с более сильным иммунитетом болеют, но переносят болезнь более или менее нормально. Но есть группа риска – это люди, которые имеют сопутствующие заболевания, хронические, с кардиологическим анамнезом, с онкологическим анамнезом, с сахарным диабетом, с ожирением. Эти люди находятся под прицелом коронавируса, у них течение болезни тяжелое", - рассказала медик "Обозревателю".

По словам Татьяны, в последнее время она наблюдает тенденцию омоложения болезни и COVID-19 заражает молодых, здоровых людей. К счастью, в основном молодежь болеет не в тяжелой форме.

"На самом деле, он и раньше поражал молодых. Просто молодежь, скажем, люди, которые имеют хорошее здоровье, иммунную систему, переносят болезнь в легкой форме. Много случаев, когда молодой человек болел, даже об этом не зная. Затем мы видим иммуноглобулины, антитела и понимаем, что он уже перенес эту болезнь", - рассказала врач.

Также Мостепан в который раз напомнила украинцам о том, что необходимо носить маску в местах скопления людей и придерживаться социальной дистанции.

Как мы писали ранее, глава Минздрава высказался о разработке и производству вакцины от COVID-19 в Украине.

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