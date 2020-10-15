Пора готуватися: український лікар спрогнозувала кількість хворих COVID-19 до листопада

Медик дала свій прогноз захворюваності коронавірусом (колаж РБК-Україна)

Головний лікар київської лікарні прогнозує збільшення хворих COVID-19 до листопада в два рази

Коронавірус в Україні не збавляє обертів. Вже кілька днів поспіль в нашій країні фіксується по 5 тисяч нових захворювань на добу. Головний лікар Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан прогнозує збільшення у два рази кількості інфікованих вже через два тижні, тобто до початку листопада.

"Ми розуміємо, що всі ці люди (ті, хто вже заразилися, – Ред.) мали контактних, і ми розуміємо, що через тиждень-два кількість збільшиться вдвічі", – повідомила Мостепан в ефірі "Обозревателя".

Медик пояснила, що так звані ковід-дисиденти зіграли злий жарт з іншими українцями. Вони нехтували носінням масок і дотриманням соціальної дистанції. В результаті таких дій людей інфекція почала поширюватися зі страшною силою. Саме тому зараз в Україні спостерігаються антирекорди.

"Якщо зараз наші люди не будуть свідомо підходити до цієї ситуації і продовжувати вірити в коронавірус, то ми, на жаль, будемо бачити такі цифри або навіть більше", – попередила медик.

Також Мостепан вкотре нагадала українцям про те, що необхідно носити маску в місцях скупчення людей і дотримуватися соціальної дистанції.

Як ми повідомляли раніше, український лікар назвала нові групи ризику коронавірусу.

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