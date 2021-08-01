Украинский врач развеял популярный миф про аспирин и "густую" кровь

Аспирин борется с "густой" кровью?

Скрипник рассказал, что на недавнем амбулаторном приеме ему несколько людей сказали, что принимают Магникор (аналог аспирина), так как кровь "густая" (большое количество гемоглобина)! И им это назначили семейные врачи.

Но, замечает врач, если количество гемоглобина не превышает 150-170 г/л - принимать аспирин не нужно!

"Аспирин не действует и не уменьшает гемоглобин! Аспирин действует на тромбоциты и на свертывание, где гемоглобин не участвует. Гемоглобин не образует тромба! На вязкость крови влияет показатель, который называется гематокрит (процент форменных элементов в плазме крови). Норма для мужчин 0,40-0,48, для женщин - 0,36-0,46", - пояснил специалист.

Он добавил, что при отсутствии серьезных хронических недугов вернуть крови нормальную консистенцию помогут: