RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Український лікар розвіяв популярний міф про аспірин і "густу" кров

Автор: Дмитрий Войналович

В Україні сімейні лікарі досить часто прописують пацієнтам аспірин, зокрема, після інсультів або інфарктів. Річ у тім, що він "розріджує кров", а відповідно - знижує ризик повторення серцевого нападу.

Але існує міф про "густу" кров і аспірин, який успішно розвіяв відомий український лікар-невролог, глава Обласної спеціалізованої лікарні Глухова Євген Скрипник у своєму Facebook.

Аспірин бореться з "густою" кров'ю?

Скрипник розповів, що на нещодавньому амбулаторному прийомі йому декілька людей сказали, що приймають Магнікор (аналог аспірину), так як кров "густа" (велика кількість гемоглобіну)! І їм це призначили сімейні лікарі.

Але, зауважує лікар, якщо кількість гемоглобіну не перевищує 150-170 г/л - приймати аспірин не потрібно!

"Аспірин не діє і не зменшує гемоглобін! Аспірин діє на тромбоцити та на згортання, де гемоглобін не бере участі. Гемоглобін не утворює тромбу! На в’язкість крові впливає показник, який має назву гематокрит (відсоток формених елементів в плазмі крові). Норма для чоловіків 0,40-0,48, для жінок - 0,36-0,46", - пояснив спеціаліст.

Він додав, що при відсутності серйозних хронічних недуг повернути крові нормальну консистенцію допоможуть:

  • збалансований раціон,
  • оптимальний питний режим (мінімум 1,5-2 л води на день),
  • відмова від шкідливих звичок,
  • регулярна фізична активність,
  • уникнення стресів.

Нагадаємо, нещодавно у МОЗ зробили категоричну заяву про вакцинацію вагітних від COVID-19.

Раніше також ендокринолог назвав топ-6 напоїв для імунітету.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье