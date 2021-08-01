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Украинский врач развеял популярный миф про аспирин и "густую" кровь

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Воскресенье 01 августа 2021 13:55
Украинский врач развеял популярный миф про аспирин и "густую" кровь Фото: врач напомнил, что аспирин не разжижает кровь (facebook.com/eurasianbank)
Автор: Дмитрий Войналович

В Украине семейные врачи довольно часто прописывают пациентам аспирин, в частности, после инсультов или инфарктов. Дело в том, что он "разжижает кровь", а соответственно - снижает риск повторения сердечного приступа.

Но существует миф про "густую" кровь и аспирин, который успешно развеял известный украинский врач-невролог, директор Областной специализированной больницы Глухова Евгений Скрипник в своем Facebook.

Аспирин борется с "густой" кровью?

Скрипник рассказал, что на недавнем амбулаторном приеме ему несколько людей сказали, что принимают Магникор (аналог аспирина), так как кровь "густая" (большое количество гемоглобина)! И им это назначили семейные врачи.

Но, замечает врач, если количество гемоглобина не превышает 150-170 г/л - принимать аспирин не нужно!

"Аспирин не действует и не уменьшает гемоглобин! Аспирин действует на тромбоциты и на свертывание, где гемоглобин не участвует. Гемоглобин не образует тромба! На вязкость крови влияет показатель, который называется гематокрит (процент форменных элементов в плазме крови). Норма для мужчин 0,40-0,48, для женщин - 0,36-0,46", - пояснил специалист.

Он добавил, что при отсутствии серьезных хронических недугов вернуть крови нормальную консистенцию помогут:

  • сбалансированный рацион,
  • оптимальный питьевой режим (минимум 1,5-2 л воды в день),
  • отказ от вредных привычек,
  • регулярная физическая активность,
  • избегание стрессов.

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