Український лікар розвіяв популярний міф про аспірин і "густу" кров

В Україні сімейні лікарі досить часто прописують пацієнтам аспірин, зокрема, після інсультів або інфарктів. Річ у тім, що він "розріджує кров", а відповідно - знижує ризик повторення серцевого нападу.

Але існує міф про "густу" кров і аспірин, який успішно розвіяв відомий український лікар-невролог, глава Обласної спеціалізованої лікарні Глухова Євген Скрипник у своєму Facebook .

Аспірин бореться з "густою" кров'ю?

Скрипник розповів, що на нещодавньому амбулаторному прийомі йому декілька людей сказали, що приймають Магнікор (аналог аспірину), так як кров "густа" (велика кількість гемоглобіну)! І їм це призначили сімейні лікарі.

Але, зауважує лікар, якщо кількість гемоглобіну не перевищує 150-170 г/л - приймати аспірин не потрібно!

"Аспірин не діє і не зменшує гемоглобін! Аспірин діє на тромбоцити та на згортання, де гемоглобін не бере участі. Гемоглобін не утворює тромбу! На в’язкість крові впливає показник, який має назву гематокрит (відсоток формених елементів в плазмі крові). Норма для чоловіків 0,40-0,48, для жінок - 0,36-0,46", - пояснив спеціаліст.

Він додав, що при відсутності серйозних хронічних недуг повернути крові нормальну консистенцію допоможуть: