Украинский врач рассказал, почему COVID-19 бывает без температуры

Киевский инфекционист Евгений Дубровский рассказал, почему при коронавирусе у некоторых людей не бывает высокой температуры. По словам медика, это связанно с нехарактерным ответом иммуной системы и особенностями организма. Обычно при инфекции температура тела должна повышаться и это является нормальным. Если это длится несколько дней никаких антибиотиков принимать не нужно. Об этом медик написал на своей Facebook-странице.

"Лихорадка при COVID-19 - нормальная реакция организма на заражение. Это правильно, хорошо. И говорит о том, что иммунитет делает свою работу", - написал доктор.

Дубровский сообщил, что если у пациента при COVID-19 отсутствует жар, это связано с особенностями организма.

"Некоторым нужно больше времени и другие дополнительные механизмы защиты, чтобы полностью нейтрализовать вирус. Такой взгляд на проблему частично объясняет, почему многие болеют так легко и практически незаметно. Иммунитет у каждого разный. И кто-то справится с вирусом быстрее, кто-то медленнее. Но вопросы иммунного ответа на SARS-COV-2 остаются еще дискутабельными", - отметил врач.

В конце инфекционист добавил, что коронавирус - не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

Как мы ранее писали, доктор-инфекционист рассказал о реальной картине с коронавирусом в киевской больнице №4.