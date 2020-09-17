Український лікар розповів, чому COVID-19 буває без температури

Київський інфекціоніст Євген Дубровський розповів, чому при коронавірусі у деяких людей не буває високої температури. За словами медика, це пов'язано з нехарактерною відповіддю імунної системи. Зазвичай при інфекції температура тіла повинна підвищуватися і це є нормальним. Якщо це триває кілька днів ніяких антибіотиків приймати не потрібно. Про це медик написав на своїй Facebook-сторінці.

"Лихоманка при COVID-19 - нормальна реакція організму на зараження. Це правильно, добре. І говорить про те, що імунітет робить свою роботу", - написав доктор.

Дубровський повідомив, що якщо у пацієнта при COVID-19 відсутній жар, це пов'язано з особливостями організму.

"Деяким потрібно більше часу й інші додаткові механізми захисту, щоб повністю нейтралізувати вірус. Такий погляд на проблему частково пояснює, чому багато хворіють так легко і практично непомітно. Імунітет у кожного різний. І хтось справиться з вірусом швидше, хтось повільніше. Але питання імунної відповіді на SARS-COV-2 залишаються ще дискутабельним", - зазначив лікар.

В кінці інфекціоніст додав, що коронавірус - не вирок, а чергове респіраторне захворювання, з яким люди обов'язково впораються.

Як ми раніше писали, лікар-інфекціоніст розповів про реальну картину з коронавірусом у київській лікарні №4.