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Украинский врач перечислил нетипичные симптомы COVID-19: бывает даже бессонница

Понедельник 04 января 2021 11:59
Украинский врач перечислил нетипичные симптомы COVID-19: бывает даже бессонница
Врач назвал нетипичные симптомы коронавируса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Симптомами, указывающими на заражение коронавирусом, могут быть бессонница, сильная потливость и даже раздражительность. Связано это с тем, что вирус поражает не только легкие, но также мозг и сердце.

Про нетипичные признаки коронавируса рассказал руководитель первой городской клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Василик, пишет "Укринформ".

По мнению медика, появление новых симптомов часто связывают с мутацией вируса. Бывает, что признаки, которые врачи раньше не принимали во внимание, теперь проявляются более выражено.

Медик говорит, что вирус может кроме легких поражать мозг, сердце, кишечник.

"У кого-то давление подскочило, в других - болят ноги, могут быть поносы. Когда человек сдает ПЦР-диагностику и окажется, что она положительная, тогда мы расцениваем эти симптомы как инфицирование. Впрочем, в начале эпидемии, много людей с такими симптомами даже не обращались к врачу. К примеру, бывает, что люди наблюдают катар верхних дыхательных путей (выделения из носа, отек слизистой, частый кашель. - Ред.) У кого такого нет в течение года? А это тоже могут быть банальные проявления COVID-19. Как и бессонница, и повышенная потливость, и сильное раздражение... Микропоражение сосудов, которое вызывает коронавирус, может быть не только в легких, но и в головном мозге, в области сердца, кишечника", - рассказывает Тарас Василик.

Ранее эпидемиолог заявила о необходимости принятия срочных мер из-за нового британского коронавируса, который мутировал.

А вот украинский врач поделился позитивным прогнозом по коронавирусу, рассказав на каком этапе сейчас эпидемия.

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