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Український лікар перерахував нетипові симптоми COVID-19: буває навіть безсоння

Понеділок 04 січня 2021 11:59
Український лікар перерахував нетипові симптоми COVID-19: буває навіть безсоння
Лікар назвав нетипові симптоми коронавірусу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Симптомами, що вказують на зараження коронавірусом, можуть бути безсоння, сильна пітливість і навіть дратівливість. Пов'язано це з тим, що вірус вражає не тільки легені, але також мозок і серце.

Про нетипові ознаки коронавірусу розповів керівник першої міської клінічної лікарні Івано-Франківська Тарас Василик, пише "Укрінформ".

На думку медика, появу нових симптомів часто пов'язують з мутацією вірусу. Буває, що ознаки, які лікарі раніше не брали до уваги, тепер виявляються більш виражено.

Медик каже, що вірус може крім легень вражати мозок, серце, кишківник.

"У когось тиск підскочив, в інших - болять ноги, можуть бути проноси. Коли людина здає ПЛР-діагностику і виявиться, що вона позитивна, тоді ми розцінюємо ці симптоми як інфікування. Втім, на початку епідемії, багато людей з такими симптомами навіть не зверталися до лікаря. Наприклад, буває, що люди спостерігають катар верхніх дихальних шляхів (виділення з носа, набряк слизової, частий кашель. - Ред.) У кого такого немає протягом року? А це теж можуть бути банальні прояви COVID-19. Як і безсоння, і підвищена пітливість, і сильне роздратування... Мікровраження судин, що викликає коронавірус, може бути не лише в легенях, але і в головному мозку, в області серця, кишківника", - розповідає Тарас Василик.

Раніше епідеміолог заявила про необхідність прийняття термінових заходів через новий британський коронавірус, який мутував.

А ось український лікар поділився позитивним прогнозом за коронавірусу, розповівши на якому етапі зараз епідемія.

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