Это уже радует: врач поделился позитивным прогнозом по коронавирусу в Украине

Коронавирус в Украине (фото: freepik)

Глава Львовского диагностического центра Тарас Жиравецкий рассказал украинцам о ситуации с коронавирусом в Украине.

Медик на своей странице в Facebook поделился с украинцами хорошей новостью о том, что число заболевших в стране уменьшается.

"Плюс в том, что уменьшается количество пациентов, у которых мы диагностируем COVID. То есть количество таких пациентов у нас резко уменьшается в стране. Связано ли это с тестированием, с желанием людей идти тестироваться или с возможностью тестироваться. Но, действительно, количество уменьшается", - говорит Жиравецкий.

Но вот количество госпитализаций по-прежнему остается значительное, и оно "скачет". При этом такой показатель нестабильный - то больше, то меньше. Поэтому говорить, что все хорошо, пока что рано.

Позитивные новости есть и в другом. В частности, он зашел в аптеку, и обнаружил, что большинство препаратов, которыми лечат последствия COVID-19, там есть.

"Это уже радует. Потому что люди могут пойти и уже больше не бегать по десяти аптекам, искать, как было месяц-два назад", - добавил он.

Еще из позитивных новостей Жиравецкий выделил, что Украина уже прошла пик второй волны коронавируса, а возможно это уже спад.

"Учитывая, что вакцинация начнется позже, думаю, что количество пациентов и количество случаев начнет спадать за счет того, что много пациентов уже переболело. Сейчас еще много переболеет на спаде второй волны. И в принципе вакцинация не будет, вероятно, критичной для нашей страны", - говорит медик.

Также Жиравецкий похвалил семейную медицину Украины. По его мнению, она реагирует лучше, чем в странах Евросоюза и США. Он утверждает, что наши семейные врачи общаются больше, уделяя больше времени каждому пациенту

Врач предостерег украинцев не принимать фуфломицины, ведь они абсолютно не работают. Речь идет об иммуностимуляторах, иммуномодуляторах и т. д. А также применять разные ноу-хау вроде, дышать водкой через марлю.

Жиравецкий также напомнил, что болезнь запускать нельзя сидя дома по 10 дней с высокой температурой. При серьезных симптомах медик советует обращаться к врачу.

Он порекомендовал на новогодние праздники избегать большого скопления людей. По его словам, у 25-30% украинцев есть много шансов вообще не заболеть коронавирусом.

Ранее врач назвал симптомы первого пациента в Украине, который переболел новым штаммом коронавируса из Британии.