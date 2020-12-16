Український лікар перерахував аналізи, які треба здати після коронавірусу

Які аналізи треба здати після коронавірусу (колаж: РБК-Україна)

Після перенесеного коронавірусу варто здати ряд аналізів, щоб лікар зміг оцінити загальний стан вашого організму. Головний лікар Львівського діагностичного центру Тарас Жиравецький рекомендує в першу чергу здати загальний аналіз крові та сечі.

Про це медик розповів на своїй сторінці в Facebook.

Лікар каже, що із загального аналізу сечі можна буде зробити висновок, як працюють нирки.

Також можна здати печінкові проби. При цьому результати аналізів можуть після хвороби відрізнятися від норми.

"Вони можуть бути вище, тому не хвилюйтеся. Але їх моніторинг важливий, оскільки часто ви приймали парацетамол, ібупрофен, німесил, і це може трохи піднімати печінкові проби", - говорить медик.

Крім того, він радить здати ниркові проби, а також аналізи на рівень креатиніну та сечовини в крові. Виходячи з результатів, можливо, знадобиться спеціальна дієта або навіть препарати.

"Ці два показники важливі, щоб зрозуміти, як працюють нирки. Крім того, сечова кислота може часто змінюватися після ковіду. Якщо вона підіймається, лікар порадить вам дієту і, якщо необхідно, ліки, які будуть знижувати сечову кислоту", - додав він.

Також фахівець радить перевірити рівень глюкози в крові. Цей показник дуже важливий, особливо для тих, у кого є схильність до цукрового діабету та підвищення цукру.

А ось КТ повторно лікар не рекомендує робити повторно, якщо сатурація в нормі, аналізи в порядку, відсутня задишка і температура.

"Якщо у вас нормальна сатурація киснем, я не рекомендую робити комп'ютерну томографію ще раз. Не потрібно ще раз проводити КТ, особливо, якщо ви її вже проводили. Якщо у вас теж все добре з аналізами і у вас нормальний Ц-реактивний протеїн, феритин, загальний аналіз крові, немає температури, задишки і вам не робили КТ, робити її сенсу немає", - додав він.

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