Украинский врач назвал болезни, которые усложняют коронавирус: лечим сразу несколько

У большинства пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусом в среднетяжелом и тяжелом состоянии, есть сопутствующие заболевания. Эти болезни сильно осложняют течение COVID-19 у пациентов и повышают риски смертности.

На Закарпатье больницы переполнены пациентами с COVID-19 и большинство больных имеют дополнительные заболевания, которые существенно осложняют лечение и выздоровление. Об этом рассказал врач областной клинической больницы Закарпатской области Богдан Гук в комментарии для телеканала "Украина 24".

"Мы работаем на грани переполнения больниц. В нашей больнице практически свободных мест нет. Все пациенты средней и тяжелой степени тяжести заболевания", - отметил врач.

Он добавил, что у большинства пациентов есть сопутствующая патология, которая существенно усложняет течение коронавируса.

"Например, в терапии №1 из 27 пациентов 14 - с сахарным диабетом. Большинство пациентов имеют сопутствующую патологию: сердечную, неврологическую, пациенты с инсультами. Мы сталкиваемся с проблемой лечения не только инфекционной патологии, а патологии соматических заболеваний. Это осложняет течение болезни и лечения, так как несколько патологий приходится лечить одновременно", - объяснил Богдан Гук.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач-инфекционист назвала коронавирус непредсказуемым вирусом и поделилась рассказам о болезни коллеги.

А также рассказывали о том, что ученые предупредили, что COVID-19 может вызвать у детей серьезное поражение мозга.