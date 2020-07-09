Нельзя предугадать развитие заболевания: украинская врач-инфекционист рассказала о COVID-19

Коронавирус развивается очень стремительно (коллаж РБК-Украина)

Врач-инфекционист рассказала о болезни своей коллеги в Украине

Украинская врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала на примере болезни своей коллеги, как развивается коронавирус. Она сообщила, что COVID-19 стремительно развился у врача из ее больницы и состояние медика резко ухудшилось. И только своевременно назначенная терапия привела практически симметрично к такой же быстрой положительной динамике.

"Наша сотрудница, 48 лет, заболела остро, поступила в первый день болезни (пятница) с температурой 39,5 градусов, сатурацией без кислорода 91-93%, пневмонией (снимок слева). Через день - выраженная одышка, выраженная отрицательная рентгенологическая динамика (снимок справа), быстро прогрессирующая дыхательная недостаточность с ухудшающимися лабораторными показателями, температура все дни фебрильная", - сообщила Голубовская на своей Facebook-странице.

Снимок легких (фото: facebook.com/ogolubovska)

По словам заслуженного врача Украины, терапия остается очень сложной, потому что трудно предсказать, у кого как будет протекать заболевание, и какие сюрпризы преподнесет болезнь.

"Однако на сегодняшний день вырисовывается четкая тенденция - путем тщательного динамичного наблюдения надо уметь выделять угрожающие состояния, риски тяжелого течения и радикально вмешиваться серьезными препаратами до развития крайне тяжелых состояний. Конечно, в критических условиях работы это бывает трудно. Но по-другому никак", - подытожила профессор Голубовская.

Как мы ранее писали, исследователи напугали заявлением о COVID-19 даже после выздоровления.