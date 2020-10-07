Украинский врач дал прогноз по COVID-19 на осень: будет по 12 тыс. больных

В ноябре в Украине число заболевших коронавирусом может достигнуть до 12 тысяч человек в день. Такой неутешительный прогноз озвучил эпидемиолог Андрей Александрин. Медик считает, что ситуация в Украине в следующие месяцы будет намного хуже, чем прогнозирует Всемирная Организация Здравоохранения. Дело в том, что осенью кроме коронавируса активны еще и другие респираторные заболевания, а это усугубит общую ситуацию по стране.

Также проблема состоит в том, что тесты по выявлению инфекции делаются, но потом не делается ничего, чтобы отследить контакты инфицированного человека,

"Помимо COVID-19, мы вступили в сезон острых респираторных заболеваний. Помимо того, что на сегодняшний день у каждого из нас высокая вероятность инфицироваться COVID-19, мы еще можем одновременно заболеть и аденовирусами, и риновирусами, и парагриппом", - сообщил врач "Обозревателю".

Александрин предполагает, что в ноябре каждый день будут фиксироваться около 12 тысяч заболевших коронавирусом украинцев.

"Я думаю, что в ноябре месяце мы будем наблюдать заболеваемость не менее 10-12 тысяч ежедневно", - отметил доктор.

Эпидемиолог настроен пессимистично. По его словам, нас не ждет ничего хорошего, но мы не должны забывать о социальной дистанции, тщательном мытье рук. Также он советует избегать мест с большим скоплением людей.

"К сожалению, нас не ждет ничего хорошего. Нужно придерживаться основных рекомендаций – соблюдение физической дистанции 2 метра, постоянное и правильное проветривание помещений, гигиена рук. И все-таки меньше находиться в помещениях с большим скоплением людей", - резюмировал медик.

Как мы писали ранее, киевский врач рассказала, сколько больных COVID-19 будет в конце октября.