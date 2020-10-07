Український лікар дав прогноз по COVID-19 на осінь: буде по 12 тис. хворих

У листопаді в Україні число хворих коронавірусом може досягти до 12 тисяч осіб в день. Такий невтішний прогноз озвучив епідеміолог Андрій Александрін. Медик вважає, що ситуація в Україні у наступні місяці буде набагато гірше, ніж прогнозує Всесвітня Організація охорони Здоров'я. Річ у тому, що восени крім коронавірусу активні ще й інші респіраторні захворювання, а це посилить загальну ситуацію по країні.

Також проблема полягає в тому, що тести щодо виявлення інфекції робляться, але потім не робиться нічого, щоб відстежити контакти інфікованої людини,

"Крім COVID-19, ми вступили в сезон гострих респіраторних захворювань. Крім того, що сьогодні у кожного з нас висока ймовірність інфікуватися COVID-19, ми ще можемо одночасно захворіти і аденовірусами, і риновірусами, і парагрипом", - повідомив лікар "Обозревателю".

Александрін припускає, що в листопаді кожен день будуть фіксуватися близько 12 тисяч хворих українців коронавірусом.

"Я думаю, що в листопаді місяці ми будемо спостерігати захворюваність не менше 10-12 тисяч щодня", - зазначив доктор.

Епідеміолог налаштований песимістично. За його словами, нас не чекає нічого хорошого, але ми не повинні забувати про соціальну дистанцію, ретельне миття рук. Також він радить уникати місць з великим скупченням людей.

"На жаль, нас не чекає нічого доброго. Потрібно дотримуватися основних рекомендацій – дотримання фізичної дистанції 2 метри, постійне та правильне провітрювання приміщень, гігієна рук. І все-таки менше перебувати в приміщеннях з великим скупченням людей", - резюмував медик.

Як ми писали раніше, київський лікар розповіла, скільки хворих COVID-19 буде в кінці жовтня.