Украинский военный попал в ловушку боевиков: все подробности

Украинский боец погиб на Донбассе, защищая территориальную целостность Украины
Военный ВСУ Юрий Хомик 14 ноября получил смертельное ранение в результате обстрела боевиков в зоне проведения ООС. Об этом сообщает 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Большого на своей странице в Facebook.
Сослуживцы отметили, что погибший боец защищал Украину до последнего вздоха. А они, в свою очередь, продолжат то, что он не завершил.
Погибший боец Юрий Хомик (фото: facebook.com/14ombr)
"Всегда будем помнить тебя, побратим, и за твою смерть, будь уверен, враг поплатится!" – написали военные.
Командование и личный состав 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Большого выразило глубокие соболезнования родным и близким Юрия Хомика.
Пользователи сети также скорбят по Юрию.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что в Балаклее Харьковской области прозвучали смертельные взрывы на военной базе. В результате инцидента погибли два сапера, и четверо военнослужащих получили тяжелые ранения.