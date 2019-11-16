Український військовий потрапив в пастку бойовиків: всі подробиці

Український боєць загинув на Донбасі, захищаючи територіальну цілісність України
Військовий ЗСУ Юрій Хомік 14 листопада отримав смертельне поранення в результаті обстрілу бойовиків в зоні проведення ООС. Про це повідомляє 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого на своїй сторінці в Facebook.
Товариші по службі зазначили, що загиблий боєць захищав Україну до останнього подиху. А вони, в свою чергу, продовжать те, що він не завершив.
Загиблий боєць Юрій Хомік (фото: facebook.com/14ombr)
"Завжди будемо пам'ятати тебе, побратим, і за твою смерть, будь упевнений, ворог поплатиться!" – написали військові.
Командування і особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого висловило глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Хоміка.
Користувачі мережі також сумують за Юрієм.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що в Балаклії Харківської області прозвучали смертельні вибухи на військовій базі. В результаті інциденту загинули дві сапера, і четверо військовослужбовців отримали важкі поранення.