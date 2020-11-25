Український вірусолог розповіла, як зупинити епідемію COVID-19 в Україні

Медик назвала способи рішення (фото: РБК-Україна)

Медик повідомила, як зупинити епідемію коронавірусу в Україні

Коронавірус в Україні продовжує інфікувати людей, ставлячи кожен день нові антирекорди. Епідемію можна зупинити вважає вірусолог і доктор наук Алла Мироненко. За словами медика, це можна зробити двома способами. Перший полягає в носінні маски навіть в приміщенні, а другий в обмеженні контактів. Якщо дотримуватися цих двох правил можна обійтися і без суворого карантину.

"Треба, щоб люди носили маски. Скрізь. На вулиці недоречно, але в приміщенні і там, де вони спілкуються, не знаючи з ким, або навіть знаючи; якщо у них школяр ходить в школу або дитина в дитячий сад – щоб в таких випадках теж одягали маску. Щоб не ходили по сусідах", - розповіла Мироненко "Обозревателю".

За словами доктора наук, люди повинні самі усвідомити необхідність носіння маски. Мироненко не бачить небезпеки в громадському транспорті за умови, що там будуть всі в масках.

"В транспорті люди не заражаються, якщо вони всі в масках. Заражаються при тісному і тривалому контакті з інфікованою людиною без маски. Люди не проводять у транспорті багато часу без маски, як вони це роблять, наприклад, вдома", - розповіла медик.

Доктор рекомендує людям не піддаватися паніці і об'єктивно оцінювати свій стан здоров'я.

"По-перше, не треба нагнітати. По-друге, треба, щоб людина оцінювала свій стан і як можна швидше зверталася до лікаря, щоби була готова вдома зробити те, що можна зробити", - резюмувала Мироненко.

Як ми раніше писали, український медик пояснив, чому COVID-19 підчепити повторно майже неможливо.