Украинский учитель установил потрясающий музыкальный рекорд: гордость нации

Учитель музыкальной школы из Жашкова установил потрясающий национальный рекорд. Он половину дня играл на гармошке двумя руками, исполняя известные украинские хиты. Иван Сухой начал играть на инструменте около полуночи и продержался почти 12 часов. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Музыкант использовал специальную технику - он играл на гармошке двумя руками, но используя только левую часть инструмента. По правилам мужчина мог остановиться ненадолго, чтобы отдохнуть, но он прервался лишь раз.

По словам рекордсмена, было нелегко, но он держался ради своих учеников.

"Я знал ради чего сюда пришел. Да, трудно. Но мне нужно было все это пройти", - поделился впечатлениями Иван Сухой.

После установления рекорда Иван торопился. Сказал, что ему нужно ехать - проводить уроки в музыкальной школе.

Учитель музыкальной школы установил рекорд по игре на гармошке

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