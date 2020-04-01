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Украинский ученый сообщил, когда закончится карантин

STYLERКоронавирус    01.04.2020 - 11:39
Украинский ученый сообщил, когда закончится карантин
Карантин в Украине продлен до 24 апреля (Коллаж РБК-Украина)

Украинский биолог и ученый сообщил, что главное - это сохранение жизни людей

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта по 24 апреля. Известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко сообщил, что правительство правильно делает, что вводит такие меры, так как самое главное - это сохранение жизни людей. Специалист уверен, что продление карантин зависет от того, насколько агрессивен будет вирус в стране.

"Пока невозможно определить срок карантина, так как все будет зависеть от поведения вируса. Известно, что в коронавирусе происходят мутации, однако эти мутации (изменения в структуре генома вируса) пока не влияют на его агрессивность, в отличие от его предшественников SARS и MERS. В результате мутаций SARS (2002-2003 гг.) и MERS (2012 г.) практически исчезли. Очень надеемся, что их "родной брат" коронавирус SARS-CoV-2 тоже "успокоится". Пока этого не наблюдается, и сохраняется агрессивность вируса. Поэтому и наше поведение, и ужесточение или ослабление мер карантина, конечно, будут зависеть от поведения вируса, и от того как он будет развиваться в Украине", - сообщил ученый "Обозревателю".

Врач согласен с тем, что карантин вредит экономике, но важнее всего здоровье населения.

"И его цель не экономика Украины, а наша жизнь и наше здоровье. И я, как врач и как ученый в области медико-биологических наук, считаю, что бизнес, как бы тяжело ему ни было, всегда спасется, если государство будет создавать благоприятные условия для этого – и сейчас, и после окончания пандемии. Поэтому главной задачей страны является сохранение здоровья и жизни людей", - подытожил медик.

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