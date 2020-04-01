Український вчений повідомив, коли закінчиться карантин: бізнес завжди врятується

Карантин в Україні продовжено до 24 квітня (Колаж РБК-Україна)

Український біолог і вчений повідомив, що головне - це збереження життя людей

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня по 24 квітня. Відомий український вчений-біохімік, академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко повідомив, що уряд правильно робить, що вводить такі заходи, адже найголовніше - це збереження життя людей. Спеціаліст впевнений, що продовження карантин залежатиме від того, наскільки агресивний вірус буде в країні.

"Поки неможливо визначити термін карантину, адже все буде залежати від поведінки вірусу. Відомо, що в коронавирусе відбуваються мутації, однак ці мутації (зміни в структурі геному вірусу) поки не впливають на його агресивність, на відміну від його попередників SARS та MERS. В результаті мутацій SARS (2002-2003 рр.) і MERS (2012) практично зникли. Дуже сподіваємося, що їх "рідний брат" коронавірус SARS-CoV-2 теж "заспокоїться". Поки цього не спостерігається, і зберігається агресивність вірусу. Тому і наша поведінка, і посилення або ослаблення заходів карантину, звичайно, будуть залежати від поведінки вірусу, і від того як він буде розвиватися в Україні", - повідомив учений "Обозревателю".

Лікар згоден з тим, що карантин шкодить економіці, але найважливіше здоров'я населення.

"І його мета не економіка України, а наше життя і наше здоров'я. І я, як лікар і як вчений у галузі медико-біологічних наук, вважаю, що бізнес, як би важко йому не було, завжди спасеться, якщо держава створюватиме сприятливі умови для цього – і зараз, і після закінчення пандемії. Тому головним завданням держави є збереження здоров'я і життя людей", - підсумував медик.