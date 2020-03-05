Украинский ученый нашел эффективное лекарство от коронавируса

Врач сделал прорыв в лечении коронавируса
Коронавирус в Украине можно будет предупредить с помощью отечественного лекарства. По данным исследования украинского ученого, бывшего руководителя украинского Центра гриппа, доктора медицинских наук Александра Гриневича, было найдено эффективное лечение от коронавируса.
О результатах исследований украинских вирусологов, которые испытали действие отечественного противовирусного препарата на коронавирус, ученый написал на своей странице в Facebook.
Ученый информирует, что исследования дали надежду на возможность эффективного противостояния эпидемии.
"Хочу сообщить вам хорошую новость (касается доказательной медицины). Использовав компьютерную модель коронавируса 2019-nCoV, созданную китайскими специалистами, мои коллеги (в феврале 2020 года), используя метод докинга, показали, что действующее вещество протефлазид блокирует важный фермент коронавируса, что может тормозить размножение вируса", - пишет ученый.
Врач пишет, что препарат успешно блокирует размножение коронавируса.
"В начале марта 2020 в культурах клеток (с использованием доступного в Украине штамма коронавируса) показано, что протефлазид эффективно блокирует размножение коронавируса. Исследование продолжается", - подытожил он.
Скриншот (facebook.com/oleksandr.grynevych.39)
Стоит отметить, что препарат должен назначаться только врачом и отпускается исключительно по рецепту.
Напомним, что украинцы могут пройти тест на коронавирус не выходя из дома.
Ранее сообщалось, что в США начали испытывать лекарство от коронавируса на людях.