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ВОЗ: в мире разрабатывается более 20 вакцин против коронавируса

Новости » Общество     28.02.2020 - 18:15
ВОЗ: в мире разрабатывается более 20 вакцин против коронавируса
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

ВОЗ ожидает результаты испытаний вакцин через несколько недель

На данный момент в мире разрабатывается более 20 вакцин против коронавируса. Об этом во время брифинга заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, первые результаты клинических испытаний вакцин должны быть через несколько недель.

"Продвигается работа над вакцинами и терапевтическими средствами. Более 20 вакцин находятся в разработке во всем мире, и несколько терапевтических средств находятся в клинических испытаниях. Мы ожидаем первых результатов через несколько недель", - сказал глава ВОЗ.

При этом Гебреисус отметил, что на данный момент не нужно ждать вакцин.

"Нам не нужно ждать вакцин и лекарств. Есть вещи, которые каждый человек может сделать, чтобы защитить себя и других сегодня. Ваш риск зависит от того, где вы живете, от вашего возраста и общего состояния здоровья. ВОЗ может предоставить общие рекомендации. Вы также должны следовать своим национальным рекомендациям и проконсультироваться с местными специалистами здравоохранения", - заявил он.

Ранее РБК-Украина писало, что ВОЗ повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до очень высокого. При этом Гебреисус заявил, что несмотря на эпидемии коронавируса в некоторых странах, происхождение большинства случае заболевания можно проследить.

Отметим, по состоянию на 28 февраля в мире 50 стран официально подтвердили случаи заболевания коронавирусом. При этом COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды.

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