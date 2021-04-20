Украинский таксист попал в расистский скандал и назвал пассажира "обезьяной": всплыли детали

Женщина с темнокожим мужем настаивает на своей версии произошедшего. Она говорит, что таксист их оскорблял и сказал фразу "я обезьян не вожу". Водитель же уверяет, что его не так поняли.

"Супруг ждет пока я сяду, чтобы закрыть за мной, и открывает свою дверь, а водитель начинает, увидев мужа, говорить: "Я обезьян не вожу", – рассказала Елена Макайя.

По словам женщины, она не поняла, откуда у водителя взялось столько ненависти и агрессии.

"Я понимаю, что человек неадекватный и тихонечко начинаю выходить из машины и мужу говорю, что мы на этой машине не поедем, а в это время водитель просто нецензурной лексикой оскорбляет нас", – продолжила рассказ Елена.

Муж Елены из Конго когда-то приехал учиться в Украину и решил здесь остаться. Он женился на ней более тридцати лет назад, но никогда не сталкивался с таким отношением.

Версия таксиста

Таксист говорит, что ничего такого не имел в виду. Он сказал, что не возит пассажиров на переднем сидении из-за коронавируса.

"Они там между собой, как мне показалось, гримасы друг другу строили, улыбались, кривлялись, ну это их дело. Когда садится на переднее, я говорю, что его не повезу на переднем сидении, когда он еще и обезьянничает. Она начала кричать, мол, почему не повезете, и хлопнула очень громко дверью", – рассказал мужчина.

Семейная пара обратилась по этому делу в полицию, но юрист говорит, что вину таксиста будет доказать трудно, так как не было свидетелей.