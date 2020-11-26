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Украинский священник стал звездой сети, благодаря своей песне о дорогах

Автор: Людмила Жукова

Священнослужитель решил спеть песню, чтобы привлечь внимание к проблеме дорог

Священник ПЦУ Михаил Секержинский решил поддержать своих односельчан и привлечь внимание к ужасному состоянию дорог в их местности. Речь идет о катастрофическом состоянии трассы Беляевка — Широкая Балка (Т-16−19). Ее не ремонтировали много лет.

Священник решил снять клип под названием "Дорога на Кагарлык", в котором он поет песню о дорогах.

"Следом за воронкой снова яма, не дает дорога мне уснуть", - поет батюшка в композиции.

Авторскую песню сопровождает видеоряд с путешествием на машине, где на трассе — яма на яме, а на протяжении целых километров даже отсутствует асфальт.

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"Отмечу, речь не только обо мне, это беда всех жителей этих общин, которые вынуждены пользоваться дорогой, разбивать машины и тратить драгоценное время. Это единственная дорога, которая связывает их с цивилизацией", — рассказал священнослужитель.

Священник спел песню про украинские дороги

В комментариях украинцы хвалят священника и восхищаются его талантом и добротой.

  • Миша, отличные песни, исполнение, легкая ирония и насущная тематика). Божьей помощи тебе в службе.
  • О,Михаил!!! Дай, Боже, чтобы сон стал былью
  • Очень доходчиво.
  • Батюшка-вы молодец! Увидел ваше видео в группе Одесской Епархии в Фейсбуке- оставил коммент!

Как мы писали ранее, в Луганской области 53-летний отец Владимир полностью перешел в интернет-пространство. Теперь он исповедует, отпускает грехи, а также молится через соцсети и по телефону.

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