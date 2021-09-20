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Украинский спортсмен отказался давать интервью российскому ТВ на чемпионате Европы: "подадут в другом соусе"

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Понедельник 20 сентября 2021 15:44
Украинский спортсмен отказался давать интервью российскому ТВ на чемпионате Европы: "подадут в другом соусе" Украинский волейболист отказал в интервью российским СМИ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинский волейболист Дмитрий Теременко рассказал, что во время чемпионата Европы отказался давать интервью российскому телеканалу. По словам участника сборной Украины по волейболу, на российском телевидении могут неправильно подать слова спортсменов.

Об этом Дмитрий Теременко рассказал в интервью для издания "КП в Украине".

Волейболист отметил в ответ на вопросы о спорте вне политики, что политика есть практически везде. А давать российским журналистам интервью небезопасно, так как его слова могут быть поданы совсем иначе.

"Политика есть всегда. Везде. У меня хотел взять интервью российский канал, но я отказался. Мне кажется, что ни скажи сейчас, на российском телевидении слова подадут в другом соусе", - считает Дмитрий Теременко.

Он выразил сожаление о том, что два волейболиста сборной Украины играют сейчас в чемпионате Европы.

"Да, ребята играют. Всем нужно кормить семьи. К сожалению, в Украине далеко не все команды обеспеченные. Не те зарплаты, чтобы содержать семью", - объяснил волейболист.

Он добавил, что в сборной Украины волейболисты играют бесплатно и перед Евро 2021 им не обещали никаких бонусов.

"Как федерация считает, мы выступили успешно или нет? Мы выполнили задачу-минимум. Выплатят ли что-то, я не знаю. Пока мы ничего не получали", - подчеркнул Теременко.

Напомним, ранее мы писали о том, что секретарь СНБО Данилов заставил журналиста говорить на украинском языке.

А также рассказывали о том, что в Хмельницком патрульный отказался общаться на украинском языке.

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