Украинский школьник упростил работу ученым: решил экологическую проблему

Украинский школьник из Киева усовершенствовал скрипт, который позволит со спутников точнее отличить здоровую растительность от больной. Отмечается, что семиклассник Артем Шелестов помог ученым, которые могут воспользоваться разработками юноши в любое время. Об этом сообщает пресс служба Малой академии наук Украины.

"За свою работу Артем Шелестов занял первое место среди 341 участника на Всеукраинском конкурсе "Эко-взгляд" Малой академии наук Украины, который проводился в дистанционном формате. Школьник исследовал корреляцию между зелеными насаждениями и качеством атмосферного воздуха города Киева ", - отмечается в сообщении.

Президент Малой академии наук Украины Станислав Довгий отметил, что сегодня изменения климата и экологические проблемы - одни из самых основных вопросов, которые требуют решения. Поэтому то, что смог представить на конкурсе Артем Шелестов достойно высшей похвалы.

Напомним, что ученые показали, как коронавирус повлиял на экологию. NASA и спутники мониторинга загрязнения Европейского космического агентства зафиксировали существенное снижение вредных выбросов в атмосферу. Так, над Китаем показатели диоксида азота приблизились к норме.

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