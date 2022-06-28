Украинский школьник ради ВСУ продал футболку с автографом Роналду: португалец отреагировал

Подросток из Ивано-Франковска, 14-летний Владимир Романчук, продал игровую футболку своего кумира Криштиану Роналду на благотворительном аукционе, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.
О продаже футболки с автографом футболиста на аукционе сообщила команда координационного центра Save Ukraine Now.
Благотворители выручили за лот 70 тыс. грн.
В частности, на футболке есть и автограф знаменитого португальского футболиста-нападающего и пятикратного обладателя "Золотого мяча" с матча квалификации на Евро-2022 между сборными Португалии и Украины, который состоялся еще 22 марта 2019 года в Лиссабоне.
Мальчик таким образом хотел сделать свой вклад в победу Украины. Собранные средства пойдут на закупку медикаментов для украинских военных.
"Благотворительный аукцион завершен! Победителем стал Руслан Карий, который сейчас живет в США, со ставкой в 70 тыс. грн! Руслан является победителем многих благотворительных аукционов в поддержку наших военных", - говорится в сообщении организаторов аукциона.
Криштиану Роналду прокомментировал продажа своей футболки на благотворительном аукционе. Он выразил надежду, что это поможет Украине завоевать счастливое будущее.
"Надеюсь, что моя футболка с матча с Украиной 2019 года поможет молодым людям найти лучшее будущее. Хочу поздравить Украинскую ассоциацию футбола с такой акцией. Молюсь о мире", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что маленький украинец производит и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ.
Также мы писали, что в Днепре 6-летняя девочка игрой на флейте собирает деньги на армию.