Украинский ресторатор рассказала, как клиенты "кидают" заведения: "испанский стыд"

Она описала как раз такой кейс, который произошел в их заведении.

Так, клиент где-то за неделю до запланированной даты проведения банкета сделал заказ и внес символический задаток (500 гривен), а также согласовал с администрацией все меню. И вот в ресторане принялись готовить праздник.

Кухтий отметила, что работникам ресторана при приготовлении всего необходимого для банкета приходится учитывать массу мелочей и пожеланий, а также "синхронизировать все процессы с другими заказами, что есть в заведении - чтобы каждый гость был доволен".

Когда же все продукты закупили, блюда приготовили, в зале все сервировали, а официанты уже начали выносить холодные блюда... оказалось, что заказчик не пришел, и не отвечал на телефонные звонки.

"Да, мы несем убытки. Но, по-моему, это уже не о деньгах, это - об отношениях. Банкет - это праздник, который мы организуем совместно. Важно доверие, и на нем базируется все!... Мы потеряли гостей, а они потеряли нас. А еще, есть ощущение "испанского стыда" - потому что не понимаю, в чем проблема поднять трубку или, еще лучше и серьезнее, по-человечески: написать сообщение или позвонить и предупредить", - возмущается ресторатор.

Также пани Галина отметила, что сейчас сфера обслуживания уже переходит в формат, когда не только клиент оценивает действия поставщика услуг, но и наоборот.

В комментариях к публикации пользователи сети поддерживают ресторатора и высказывают сожаление, что пришлось столкнуться с такой ситуацией, а также понести, очевидно, весьма приличные убытки. Также высказывается мнение, что теперь в заведении общественного питания будут пересматривать политику приема заказа, в частности - увеличивать сумму внесенного задатка, чтобы подстраховаться от возможных подобных эксцессов.

Фото: скрин комментариев facebook.com/kuhtyy.galina