Украинский подросток устроил кровавую бойню "ради забавы": решил убить всю семью

На Прикарпатье подросток решил убить все свою семью и напал с молотком и ножом на дедушку и бабушку. После дикого преступления 15-летний парень позвонил в полицию и признался в содеянном.

От полученных многочисленных ножевых ранений 73-летний пенсионер погиб на месте, а 69-летнюю женщину с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали - сейчас она в реанимации. Об этом передали в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Правоохранители задержали подозреваемого парня - жителя села Бабче Богородчанского района - в порядке ст. 208 УПК Украины.

Были начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (покушение на убийство) и по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Продолжается досудебное расследование.

В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что ночью 1 сентября подросток напал на родных, когда они спали. Возле дома в траве обнаружили орудие убийства - нож со следами крови.

Парень не отрицал своей вины, но не мог объяснить, почему пошел на жуткое преступление.

При этом 3 сентября на Telegram-канале Департамента уголовного розыска Нацполиции уточнили, что 15-летний внук после расправы с дедушкой и бабушкой "отчитался" в сети о бойне и даже опубликовал фото.

В Telegram-канале он подписал снимки так: "Дабл килл готов. Начал с бабы с дедом, еще 7".

Отмечается, что подросток захотел убить всю свою семью ради "забавы" и "интереса", потому что жить ему было "грустно".

Правоохранители установили, что будущий убийца самостоятельно отыскивал Telegram-каналы и группы в социальных сетях с направленностью на насилие и убийства, подписывался на них и "учился". Затем он самостоятельно создал подобный канал.

Сейчас продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление администраторов групп и привлечения их к ответственности. Психическое состояние убийцы проверят в ходе проведения досудебного расследования.

На Прикарпатье подросток убил дедушку и ранил бабушку (Фото: if.npu.gov.ua / t.me/dkr_npu)

Ранее сообщалось, что под Николаевом школьница чуть не убила себя из-за жутких SMS после того, как вступила в опасную виртуальную игру "Синий кит".