"Синий кит": под Николаевом школьница чуть не убила себя из-за жутких SMS

В школе под Николаевом девочка чуть не покончила с собой (коллаж РБК-Украина)

14-летняя школьница чуть не стала жертвой опасной виртуальной игры "Синий кит"

В Николаевском районе 14-летняя школьница чуть не покончила с собой из-за того, что вступила в опасную виртуальную игру "Синий кит".

Как рассказали в полиции Николаевской области, первое сообщение девочка получила 28 ноября от пользователя под никнеймом Kurator. Ученице пришло SMS с текстом о том, что "игра продлится пять дней". Правила этой "игры" были простыми и в то же время жуткими: чтобы победить, девочка должна умереть, а если на протяжении пяти дней она не сможет покинуть этот мир, то ей "помогут", ведь, как утверждал Kurator, "вступив в игру, назад дороги нет".

При этом, как выяснилось, собеседник знал о жертве информацию до мельчайших подробностей. Именно это и заставило девочку согласиться. 14-летняя школьница несколько дней наносила себе телесные повреждения, а потом посылала фотоотчеты "куратору". Но в какой-то момент девочка испугалась и рассказала обо всем своему учителю, а тот уже обратился в полицию.

Под Николаевом нашли куратора "Синего кита" (фото: mk.npu.gov.ua)

Чтобы найти "куратора", правоохранителям понадобилось меньше суток. Оказалось, что девочку заставляла выполнять суицидальные задания... ее одноклассница. При этом, сама "куратор" уверяет, что не желала плохих последствий подруге. По словам малолетней злоумышленницы, она просто посмотрела видео о вреде, который наносят подросткам игры вроде "Синего кита", и решила проверить, поведется ли кто-то из ее одноклассников. Также оказалось, что задания она разослала нескольким сверстникам, но отреагировала только одна девочка.

Сейчас "копы" выясняют все обстоятельства произошедшего и решают вопрос об ответственности родителей несовершеннолетней ученицы.

Ранее мы писали о том, что украинцев предупреждают о новой суицидальной игре, которая является аналогом "Синего кита".