ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Синий кит": под Николаевом школьница чуть не убила себя из-за жутких SMS

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 10:42
"Синий кит": под Николаевом школьница чуть не убила себя из-за жутких SMS
В школе под Николаевом девочка чуть не покончила с собой (коллаж РБК-Украина)

14-летняя школьница чуть не стала жертвой опасной виртуальной игры "Синий кит"

В Николаевском районе 14-летняя школьница чуть не покончила с собой из-за того, что вступила в опасную виртуальную игру "Синий кит".

Как рассказали в полиции Николаевской области, первое сообщение девочка получила 28 ноября от пользователя под никнеймом Kurator. Ученице пришло SMS с текстом о том, что "игра продлится пять дней". Правила этой "игры" были простыми и в то же время жуткими: чтобы победить, девочка должна умереть, а если на протяжении пяти дней она не сможет покинуть этот мир, то ей "помогут", ведь, как утверждал Kurator, "вступив в игру, назад дороги нет".

При этом, как выяснилось, собеседник знал о жертве информацию до мельчайших подробностей. Именно это и заставило девочку согласиться. 14-летняя школьница несколько дней наносила себе телесные повреждения, а потом посылала фотоотчеты "куратору". Но в какой-то момент девочка испугалась и рассказала обо всем своему учителю, а тот уже обратился в полицию.

&quot;Синий кит&quot;: под Николаевом школьница чуть не убила себя из-за жутких SMS

Под Николаевом нашли куратора "Синего кита" (фото: mk.npu.gov.ua)

Чтобы найти "куратора", правоохранителям понадобилось меньше суток. Оказалось, что девочку заставляла выполнять суицидальные задания... ее одноклассница. При этом, сама "куратор" уверяет, что не желала плохих последствий подруге. По словам малолетней злоумышленницы, она просто посмотрела видео о вреде, который наносят подросткам игры вроде "Синего кита", и решила проверить, поведется ли кто-то из ее одноклассников. Также оказалось, что задания она разослала нескольким сверстникам, но отреагировала только одна девочка.

Сейчас "копы" выясняют все обстоятельства произошедшего и решают вопрос об ответственности родителей несовершеннолетней ученицы.

Ранее мы писали о том, что украинцев предупреждают о новой суицидальной игре, которая является аналогом "Синего кита".

На Волыни учительница затравила ученицу младших классов: била и унижала (видео) Подрались из-за учительницы: детали резонансного инцидента в школе Кривого Рога
Новости Украины школаСиний кит
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь