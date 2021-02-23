Украинский певец поздравил с Днем защитника Отечества: это наш общий праздник

"Сердечно поздравляю всех мужчин с Днем защитника Отечества! Это наш общий праздник. Хотя 23 февраля не отмечается в Украине, но для меня - это принципиально важная дата, как и для всех выходцев из Советского Союза", - написал певец.

ДОРОШ также опубликовал фотографии в сети со своей службы в рядах советской армии.

Владимир Дорош показал армейские фото и поздравил украинцев с 23 февраля (фото: facebook.com/vladimir.dorosh.singer)

Музыкант пожелал мужественным защитникам крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного мира и спокойствия.

"Чтобы в жизни брали в руки оружие только для тренировки и из любопытства!" - добавил артист.

ДОРОШ написал поздравительный пост с 23 февраля и показал фото со службы в армии (фото: facebook.com/vladimir.dorosh.singer)

В сети отреагировали на пост ДОРОША с поздравлениями 23 февраля неоднозначно. Артисту напомнили, что в Украине защитников отечества поздравляют в другие даты, и между подписчиками музыканта в комментариях развернулась оживленная дискуссия.