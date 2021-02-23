Український співак привітав з Днем захисника Вітчизни: це наше спільне свято

"Сердечно вітаю всіх чоловіків з Днем захисника Вітчизни! Це наше спільне свято. Хоча 23 лютого не відзначається в Україні, але для мене - це принципово важлива дата, як і для всіх вихідців з Радянського Союзу", - написав співак.

ДОРОШ також опублікував фотографії в мережі зі своєї служби в лавах радянської армії.

Володимир Дорош показав армійські фото та привітав українців з 23 лютого (фото: facebook.com/vladimir.dorosh.singer)

Музикант побажав мужнім захисникам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, родинного миру і спокою.

"Щоб в житті брали до рук зброю тільки для тренування і з цікавості!" - додав артист.

ДОРОШ написав вітальний пост з 23 лютого і показав фото зі служби в армії (фото: facebook.com/vladimir.dorosh.singer)

У мережі відреагували на пост ДОРОША з привітаннями 23 лютого неоднозначно. Артисту нагадали, що в Україні захисників вітчизни вітають в інші дати, і між підписниками музиканта в коментарях розгорнулася жвава дискусія.