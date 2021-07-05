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Украинский певец-кумир молодежи целовался с парнем прямо на сцене: появилось видео

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 23:09
Украинский певец-кумир молодежи целовался с парнем прямо на сцене: появилось видео Фото: MÉLOVIN (facebook.com/bighousemelovin)
Автор: Styler

Меловин наделал шума на музыкальном фестивале Atlas Weekend, который начался сегодня, 5 июля, и будет длиться до 11 числа. Украинский певец-кумир молодежи поцеловался на сцене с парнем.

Видео поцелуя опубликовала пользователь сети Анна на своей странице в Facebook.

"Прислали видео, где MÉLOVIN на главной сцене Atlas Weekend с гей-флагом в руках целуется с каким-то пацаном", - написала она в подписи к видео.

Она также отметила, что считает такой поступок очень смелым, особенно для Украины несмотря на то, что другие артисты за рубежом делали уже подобное.

В Instagram певец отметил, что он поддержал ЛГБТ-сообщество и поцеловался на сцене с парнем и девушкой.

Украинский певец-кумир молодежи целовался с парнем прямо на сцене: появилось видео

Скриншот с Instagram

Ранее до начала выступления на фестивале артист заявил, что 5 июля начнется новая эра, поскольку он отмечает 5-летие своей карьеры.

"День, который запомнит каждый из Вас! Готовьте свои камеры! Мы заряжены! " - говорится в посте MÉLOVIN.

Украинский певец-кумир молодежи целовался с парнем прямо на сцене: появилось видеоСкриншот с Facebook

Напомним, недавно американский рэпер Lil Nas X, которому украинка сняла "сатанинский" клип, поцеловал своего танцора во время выступления на премии BET Awards.

Мы также писали о том, что Melovin и JULIK решились на эксперимент. Певец создал ремикс на трек "І кров кипить". Фанаты оценили обновленную версию песни.

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ЛГБТ MELOVIN
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