Украинка сняла "сатанинский" клип для американца: кто она, и при чем тут кроссовки "с кровью"

Клип американского рэпера Lil Nas X, снятый украинкой Таней Муиньо, наделал немало шума. Дошло до того, что компания Nike "открестилась" от кроссовок, линию которых запустили после выхода видеоряда.

Почему клип такой скандальный, и при чем тут кроссовки "с кровью"

В провокационном видеоряде на песню MONTERO Lil Nas X опускается в преисподню, где соблазняет сатану горячими танцами, а затем убивает его, занимая место "повелителя зла".

Исполнитель в ролике появляется в кроссовках Satan Shoes ("Сатанинская обувь"), линейку которой артист продвигает вместе с клипом.

Скандальный клип Lil Nas X - MONTERO

Дело в том, что в обуви, разработки дизайнеров MSCHF из Бруклина, использована настоящая человеческая кровь. А прототипом кроссовок стали Nike Air Max 97.

В каждой паре пузырек воздуха в подошве заполнили кровью, которую смешали с чернилами. К шнуркам крепится бронзовая подвеска в виде пентаграммы. Также на кроссовках написано "LUKE 10:18". Это отрывок из Евангелия от Луки: "Я видел сатану, спадшего с неба, как молния".

Кадры из провокационного видео Lil Nas X - MONTERO

Компания Nike тут же открестилась от коллаборации с рэпером, но не только. На горе-дизайнеров MSCHF подали в суд, требуя моральной компенсации за дьявольский креатив, и запрета продажи кроссовок.

Однако было уже поздно, лимитированная линейка из 666 пар ушла меньше, чем за минуту.

Те самые кроссовки с кровью

Кто такая Таня Муиньо

Таня Муиньо является известным украинским клипмейкером, дизайнером, стилистом, фотографом и режиссером.

Девушка работала над созданием видеоклипов для таких знаменитостей как Cardi B, Кэти Перри, MONATIK ("Сильно", "Кружит", "Каждый раз"), "Время и Стекло", NK (Настя Каменских), Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA.

Таня Муиньо с рэпером и командой (instagram.com/tanumuino)

Таня - рекордсмен по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила три года подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах). Победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018).