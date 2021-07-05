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Український співак-кумир молоді цілувався з хлопцем прямо на сцені: з'явилося відео

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 23:09
Український співак-кумир молоді цілувався з хлопцем прямо на сцені: з'явилося відео Фото: MÉLOVIN (facebook.com/bighousemelovin)
Автор: Styler

Меловін наробив шуму на музичному фестивалі Atlas Weekend, який почався сьогодні, 5 липня, і триватиме до 11 числа. Український співак-кумир молоді поцілувався на сцені з хлопцем.

Відео поцілунку опублікувала користувач мережі Анна на своїй сторінці в Facebook.

"Прислали відео, де MÉLOVIN на головній сцені Atlas Weekend з гей-прапором в руках цілується з якимось пацаном", - написала вона в підписі до відео.

Вона також зазначила, що вважає такий вчинок дуже сміливим, особливо для України не дивлячись на те, що інші артисти за кордоном робили вже подібне.

У Instagram співак зазначив, що він підтримав ЛГБТ-спільноту і поцілувався на сцені з хлопцем і дівчиною.

Український співак-кумир молоді цілувався з хлопцем прямо на сцені: з'явилося відео

Скріншот з Instagram

Раніше до початку виступу на фестивалі артист заявив, що 5 липня розпочнеться нова ера, оскільки він відзначає 5-річчя своєї кар'єри.

"День, який запам'ятає кожен з Вас! Готуйте свої камери! Ми заряджені!" - йдеться в пості MÉLOVIN.

Український співак-кумир молоді цілувався з хлопцем прямо на сцені: з'явилося відео

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, нещодавно американський репер Lil Nas X, якому українка зняла "сатанинський" кліп, поцілував свого танцюриста під час виступу на премії BET Awards.

Ми також писали про те, що Melovin і JULIK зважилися на експеримент. Співак створив ремікс на трек "І кров кипить". Фанати оцінили оновлену версію пісні.

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ЛГБТ MELOVIN
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