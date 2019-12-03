Украинский певец у Дудя шокировал признанием о Донбассе

Юрий Бардаш рассказал о Донбассе (Кадр из видео)

Украинский продюсер и певец Юрий Бардаш высказался о войне на Донбассе

Украинский продюсер и бывший участник группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал о своем отношении к войне на Донбассе в интервью у московского журналиста Юрия Дудя. По словам участника сольного проекта YOURA (Юрия Бардаша), ему очень жаль тех людей, которые сейчас вынуждены оставаться в Донецкой области. Отметим, что сам артист родом из Алчевска.

"Какое у меня отношение может быть? У меня душа болит за тех людей, за мой регион. Попали в замес. Конечно, болит душа за людей",- сказал Бардаш.

Также Дудь задал вопрос Бардашу, как он относится к образованию "ЛНР".

"Я не отношусь к "ЛНР". Я отношусь к людям, с которыми я вырос там. Меня люди интересуют. К ним я отношусь прекрасно и всегда буду так относиться. Мне их нравы знакомы и понятны", - сказал певец.

По словам Бардаша, он наблюдает в Украине последние 5 лет "полный беспредел". Также он сообщил, что у него все сжимается, когда он слышит выражение "донбасское быдло". По его словам, нельзя так называть людей, которые всю свою жизнь работают.

Юрий Бардаш рассказал о Донбассе (YouTube)