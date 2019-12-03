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Український співак у Дудя шокував визнанням про Донбас

STYLERПерсони    03.12.2019 - 18:21
Український співак у Дудя шокував визнанням про Донбас
Юрій Бардаш розповів про Донбасі (Кадр з відео)

Український продюсер і співак Юрій Бардаш висловився про війну на Донбасі

Український продюсер і колишній учасник групи "Гриби" Юрій Бардаш розповів про своє ставлення до війни на Донбасі в інтерв'ю у московського журналіста Юрія Дудя. За словами учасника сольного проекту YOURA (Юрія Бардаша), йому дуже шкода тих людей, які зараз змушені залишатися в Донецькій області. Зазначимо, що сам артист родом з Алчевська.

"Яке ставлення у мене може бути? У мене душа болить за тих людей, за мій регіон. Потрапили в замес. Звичайно, болить душа за людей",- сказав Бардаш.

Також Дудь задав питання Бардашу, як він ставиться до утворення "ЛНР".

"Я не належу до "ЛНР". Я ставлюся до людей, з якими я виріс там. Мене цікавлять люди. До них я ставлюся чудово і завжди буду так ставитися. Мені їх звичаї знайомі і зрозумілі", - сказав співак.

За словами Бардаша, він спостерігає в Україні останні 5 років "повний бєспрєдєл". Також він повідомив, що у нього все стискається, коли він чує вираз "донбаське бидло". За його словами, не можна так називати людей, які все своє життя працюють.

Юрій Бардаш розповів про Донбасі (YouTube)

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