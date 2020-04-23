Украинский медик подробно рассказал о симптомах COVID-19: врач описал все дни

Врач из Херсона рассказал о симптомах коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Херсонский врач подробно рассказал, как переносил инфекцию коронавируса

Коронавирус в Украине инфицировал уже 7170 человек, 187 из них скончались, 504 пациента вылечились.

Украинский врач их Херсонской области уже 18 дней лечится от COVID-19, от него заразились жена и маленький ребенок. Медик описал по дням свое состояние, а также сообщил, что вирусом он заразился 2 или 3 апреля.

Медик с семьей (фото: 0552.ua)

Первый день.

Медик почувствовал сухость в носу и першило горло.

Второй день

По словам врача, першение в горле усилилось, сухость в носу. В 13:00 началась сильная слабость, сонливость, незначительный кашель. В 17:00 температура поднялась до 37,1. Была сильная слабость, боль в глазах, незначительный кашель, но першение уменьшилось. Сухость во рту и жажда усиливалась.

Третий день

Сатурация – 98, при незначительной нагрузке до 110 (пульс). Температура 37,4, ощущение жжения в грудной клетке, кашель, сильная слабость, сильная боль в глазах, боль в мышцах спины, поясницы, стоматит.

Четвертый день

Сатурация 98, пульс – 92, при незначительной нагрузке до 116. Температура 37,8, ощущение жжения в грудной клетке, незначительная слабость, незначительная боль в глазах, сильная боль в спине, сильная головная боль, точечная боль в грудной клетке при вдохе, осип голос.

Пятый день

В этот день у врача взяли ПЦР-тест. Сатурация – 99, пульс – 82. Сильные боли на высоте вдоха (с изменением положения тела не связаны), кашель, жидкий стол, температура 37, стоматит, потеря обоняния, осиплость голоса.

Шестой день

Сатурация – 98, пульс – 76. Температура 36,8 утром, сухой кашель усилился, была сильная слабость, потеря обоняния, болезненность лимфоузлов, температура 37,2 вечером.

Седьмой день

Сатурация – 98, пульс – 78. Температура 36,8 утром, вечером 37,2, сухой кашель, проблемы со стулом, стоматит, потеря обоняния.

8-14 дни

Температура до 37,0, сухой кашель, на 12 день вернулось обоняние.

15-18 дни

Практически исчез кашель.

Врач сообщил изданию 0552.ua, что все время болезни он находился в самоизоляции, много пил жидкости, антибиотики и жаропонижающие не принимал, вирус проходил в легкой форме.

Как мы ранее писали, врач киевской больницы сообщила тревожную новость о больных коронавирусом.