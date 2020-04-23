Український медик докладно розповів про симптоми COVID-19: лікар описав всі дні

Лікар з Херсона розповів про симптоми коронавірусу (колаж РБК-Україна)

Херсонський лікар докладно розповів, як переносив інфекцію коронавірусу

Коронавірус в Україні інфікував вже 7170 людину, 187 з них померли, 504 пацієнти вилікувались.

Український лікар їх Херсонської області вже 18 днів лікується від COVID-19, від нього заразилися дружина і маленька дитина. Медик описав по днях свій стан, а також повідомив, що він заразився вірусом 2 або 3 квітня.

Медик з сім'єю (фото: 0552.ua)

Перший день.

Медик відчув сухість у носі та дерло горло.

Другий день

За словами лікаря, першіння в горлі посилилося, сухість у носі. О 13:00 почалася сильна слабкість, сонливість, незначний кашель. О 17:00 температура піднялася до 37,1. Була сильна слабкість, біль в очах, незначний кашель, але першіння зменшилося. Сухість у роті та спрага посилювалася.

Третій день

Сатурація – 98, при незначному навантаженні до 110 (пульс). Температура 37,4, відчуття печіння в грудній клітці, кашель, сильна слабкість, сильний біль в очах, біль у м'язах спини, попереку, стоматит.

Четвертий день

Сатурація 98, пульс – 92, при незначному навантаженні до 116. Температура 37,8, відчуття печіння в грудній клітці, незначна слабкість, незначний біль в очах, сильний біль в спині, сильний головний біль, точковий біль в грудній клітці при вдиху, осип голос.

П'ятий день

В цей день у лікаря взяли ПЛР-тест. Сатурація – 99, пульс – 82. Сильні болі на висоті вдиху (зі зміною положення тіла не пов'язані), кашель, рідкий стул, температура 37, стоматит, втрата нюху, осиплість голосу.

Шостий день

Сатурація – 98, пульс – 76. Температура 36,8 вранці, сухий кашель посилився, була сильна слабкість, втрата нюху, болючість лімфовузлів, температура 37,2 ввечері.

Сьомий день

Сатурація – 98, пульс – 78. Температура 36,8 вранці, ввечері 37,2, сухий кашель, проблеми зі стулом, стоматит, втрата нюху.

8-14 дні

Температура до 37,0, сухий кашель, на 12 день повернувся нюх.

15-18 дні

Практично зник кашель.

Лікар повідомив виданню 0552.ua, що весь час хвороби він перебував у самоізоляції, багато пив рідини, антибіотики та жарознижувальні не приймав, вірус проходив в легкій формі.

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