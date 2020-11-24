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Український медик пояснив, чому COVID-19 майже неможливо захворіти повторно

Вівторок 24 листопада 2020 13:09
Український медик пояснив, чому COVID-19 майже неможливо захворіти повторно
Лікар розповів, що імунітет проти коронавірусу працює (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Дубровський повідомив, що коронавірусом не можна заразитися повторно

Коронавірус в Україні продовжує інфікувати людей і багато українців побоюються захворіти повторно. Доктор Євген Дубровський пояснив, чому повторне зараження неможливо на даному етапі і попросив не піддаватися паніці. За словами медика, імунітет людини працює на неї, справляється з COVID-19 і таким чином захищає нас.

"Приймаючи сотні хворих, повторне зараження зустрічаємо дуже рідко. Це казуїстичні, суперечливі і недостатньо вивчені випадки. І вони, я повторююсь, дуже рідкісні. Це не правило, не закономірність, а виняток. Можливо, у таких пацієнтів є глибинні дефекти імунної системи. Можливо, особливості потужної неспецифічної відповіді на вірусні інфекції сприяють недостатності формування клітин пам'яті. А можливо, це і недоліки лабораторної діагностики", - повідомив Дубровський на сторінці Facebook.

За словами доктора, імунну відповідь дуже видно по виробленим антитілам. Саме це доводить, що ми не будемо хворіти повторно.

"Антитіла є, і вони тримаються досить довго. Як мінімум, 150 діб. Щоб це довести, витрачено багато часу і сил. Але дослідження успішне і показове. Подальші спостереження покажуть, наскільки довго здатні залишатися гуморальні імунні клітини", - написав медик.

Доктор Дубровський опублікував скріншот свого дослідження на цю тему.

Український медик пояснив, чому COVID-19 майже неможливо захворіти повторно

Як ми раніше писали, київський інфекціоніст розкритикував українську систему надання медичної допомоги.

Також трохи раніше доктор повідомляв, хто ніколи не захворіє COVID-19.

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