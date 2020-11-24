Український медик пояснив, чому COVID-19 майже неможливо захворіти повторно

Лікар розповів, що імунітет проти коронавірусу працює (колаж РБК-Україна)

Доктор Дубровський повідомив, що коронавірусом не можна заразитися повторно

Коронавірус в Україні продовжує інфікувати людей і багато українців побоюються захворіти повторно. Доктор Євген Дубровський пояснив, чому повторне зараження неможливо на даному етапі і попросив не піддаватися паніці. За словами медика, імунітет людини працює на неї, справляється з COVID-19 і таким чином захищає нас.

"Приймаючи сотні хворих, повторне зараження зустрічаємо дуже рідко. Це казуїстичні, суперечливі і недостатньо вивчені випадки. І вони, я повторююсь, дуже рідкісні. Це не правило, не закономірність, а виняток. Можливо, у таких пацієнтів є глибинні дефекти імунної системи. Можливо, особливості потужної неспецифічної відповіді на вірусні інфекції сприяють недостатності формування клітин пам'яті. А можливо, це і недоліки лабораторної діагностики", - повідомив Дубровський на сторінці Facebook.

За словами доктора, імунну відповідь дуже видно по виробленим антитілам. Саме це доводить, що ми не будемо хворіти повторно.

"Антитіла є, і вони тримаються досить довго. Як мінімум, 150 діб. Щоб це довести, витрачено багато часу і сил. Але дослідження успішне і показове. Подальші спостереження покажуть, наскільки довго здатні залишатися гуморальні імунні клітини", - написав медик.

Доктор Дубровський опублікував скріншот свого дослідження на цю тему.

Як ми раніше писали, київський інфекціоніст розкритикував українську систему надання медичної допомоги.

Також трохи раніше доктор повідомляв, хто ніколи не захворіє COVID-19.