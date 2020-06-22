Украинский канал собрался транслировать концерт с российскими звездами: разгорается скандал

Украинский телеканал "112 Украина" анонсировал трансляцию телемарафона, который будет проходить в Кремле "День почтения памяти погибших в Великой Отечественной войне".

Среди участников марафона были заявлены Лев Лещенко, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Сергей Трофимов, Олег Газманов, Николай Басков, Диана Арбенина, Би-2, Кубанский казачий хор и другие российские артисты. Стоит отметить, что большинство участников были признаны угрожающими национальной безопасности Украины в связи с поддержкой аннексии Крыма.

Как сообщает издание "Детектор медиа", в концерте также приняла участие Тамара Гвердцители. Выяснилось, что запись концерта была сделана еще 9 мая 2020 года. И именно эту трансляцию покажут на 112 канале.

Концерт анонсировали на 22 июня – День скорби и памяти войны в Украине. Информацию о трансляции концерта из Кремля разместили в телепрограмме канала 112.

Анонс этого концерта вызвал волну негодования в социальных сетях, и пользователи напомнили, что участники концерта признаны в Украине небезопасными.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что телеканал "112 Украина" и ранее попадал в скандальные ситуации из-за своих трансляций и даже был оштрафован.

Также этот телеканал попал в грандиозный скандал из-за трансляции фильма с Владимиром Путиным.