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Суд разрешил Нацраде принять решение по лицензии "112 Украина"

Новости » Политика    16.09.2019 - 16:54
Суд разрешил Нацраде принять решение по лицензии "112 Украина"
Иллюстративное фото (112.ua)

"112 Украина" могут лишить лицензии на следующим заседании Нацрады

Шестой апелляционный суд отказал "112 Украина" в апелляции, сняв запрет Нацраде по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения по продлению или аннулированию лицензии. Об этом сообщил адвокат Василий Сметана.

По его словам, решение Апелляционного суда вступает в силу и Нацрада на ближайшем заседании уже сможет рассмотреть вопрос продления или прекращения лицензии телеканала "112 Украина".

"На ближайших заседаниях Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания будет вопрос рассмотрен. Это может быть в этот четверг либо в четверг на следующей неделе, например. То есть решение суда открыло возможность Нацраде отказать в продлении лицензии телеканалу, и в случае вынесения решения об отказе продления, лицензия прекращает свое действие в то же день", - отметил юрист.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет осуществлять мониторинг фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", показ которого анонсирован телеканалом "112 Украина". По данным СМИ, канал "112 Украина" планировал показать пропагандистский фильм о "гражданском конфликте" на Донбассе, но из-за скандала снял его с показа.

Кроме этого, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверяла компании ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112 Украина".

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